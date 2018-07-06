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مدير الشئون الطبية بالداخلية: كل الدعم لمصابى العمليات الإرهابية

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:24 م
مدير الشئون الطبية بالداخلية: كل الدعم لمصابى العمليات الإرهابية اللواء عزة الجمل مع محرر اليوم السابع
كتب محمود عبد الراضى ـ تصوير محمد الحصري
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قالت اللواء دكتوره عزة الجمل مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشؤون الطبية، إن مصابى العمليات الإرهابية، هم الأشخاص الذين يقدمون النفس فداءً لهذا الوطن لحمايته وصون مقدراته، وأقل شيء ما نقوم به نحوهم في علاجهم، وتوفير كافة الأمور اللازمة من أجل ذلك وتقديم كل الدعم لهم.

وأضافت عزة الجمل في تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش ندوة وزارة الداخلية للحديث عن أضرار التدخين بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، مستشفيات الشرطة في عمليات تطوير وتوسع مستمر، ويتم التجهيز لمستشفى في طنطا وعيادات بالمنوفية، وهدفنا التوسع في أماكن العلاج لاستيعاب الجميع.

 

 

 


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