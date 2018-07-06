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محطة مياه الأميرية تحصل على شهادة "TSM الدولية" فى الإدارة الفنية المستدامة

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:59 ص
محطة مياه الأميرية تحصل على شهادة "TSM الدولية" فى الإدارة الفنية المستدامة محطة مياه الأميرية - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحصول شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على شهادة (TSM الدولية) لمحطة مياه الأميرية، فى الإدارة الفنية المستدامة، مطالباً بضرورة الاستمرار فى تطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة، والصحة المهنية، وجودة المياه، وتطبيق المعايير الدولية فى الإدارة الفنية المستدامة، وتدريب الأيدى العاملة.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن محطة مياه الأميرية حصلت على شهادة (TSM الدولية)، بعد مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية العالمية، وتعتبر أكبر محطة مياه على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، موضحاً أنها تنتج 600 ألف م3 يومياً، وتسعى الشركة للحصول على شهادة (TSM الدولية) للتوسعات الإضافية للمحطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشيمى، التزمت محطة مياه الأميرية بالشروط، والصحة والسلامة المهنية، والموارد البشرية، وجودة المياه المنتجة، وخفض استهلاك الطاقة، والمطهرات، وتقديم الخدمة المستدامة، وسلامة التشغيل والصيانة، وخبرات الأيدى العاملة بها، واستخدام النظم التكنولوجية لمحطات المياه، وتطبيق الإجراءات الأساسية للتشغيل والصيانة، ووضع خطط الصيانة الدورية، وبرنامج الفحص الظاهرى الدورى للمعدات المستخدمة، واستخدام نتائج التحليل المعملية للتأكد من جودة منظومة إدارة مياه الشرب بالمحطة، وإعداد خطط الطوارئ المعتمدة من الحماية المدنية، وتدريب العاملين بالمحطة على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تسعى لتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات، بما يخدم المواطن، وحقه فى توفير كوب ماء نظيف، كما تسعى الشركة لحصول جميع المحطات على شهادة (TSM الدولية)، وإحداث طفرة كبيرة فى تكنولوجيا مراقبة المحطات عن بعد، أو من خلال غرف العمليات المخصصة للمراقبة، واستحداث أجهزة حديثة تستطيع التنبؤ بالأعطال قبل موعدها، مما يمكن الشركة من اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المحطات، وعدم انقطاع الخدمة.


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