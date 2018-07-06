مباحث قسم ثان سوهاج تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الأبواب والشبابيك

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم ثان سوهاج، برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية والشبابيك من المنازل تحت الإنشاء بدائرة القسم.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد أبوعايد مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بورود عدد من البلاغات عن تزايد سرقات الأبواب الحديدية من المنازل تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، وقاده الرائد احمد المولد رئيس مباحث القسم، وتوصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عارف ش ع" 40 سنة صاحب ورشة حداده، ومقيم الشيخ خليفة – قسم اول سوهاج، و "معوض ا م" 26 سنة، عامل ومقيم غرب الكوبري قسم اول سوهاج، حيث قاما بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمنازل تحت الإنشاء بدائرة القسم، تم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة، أسفرت إحداها عن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم 79725 ملاكي سوهاج، وبحوزتهما باب حديدي محمل اعلى السيارة، و أدوات شنيور وصاروخ كهربائي وعتلة حديد و قصافة حديد.

وبمواجهتهما، اعترفوا بسرقة الباب الحديدي من احد المنازل داخل المدينة، جاري تحديد مالكة، مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة استعداداً لنقلة لمتجر الأول بدائرة قسم اول سوهاج، وذلك لتقطيعه وتغيير ملامحه وإعادة بيعه.

باستجوابهما اعترفا بارتكابهما، واقعة المحضر رقم 14 جنح قسم سوهاج الجديدة لسنة2018 م " سرقة باب حديد "، وواقعة المحضر رقم 29 جنح قسم سوهاج الجديدة لسنة2018 م سرقة " 2 " باب حديد وشباك خشبي، وواقعة المحضر رقم 30 جنح قسم سوهاج الجديدة لسنة2018، سرقة " 2 " باب حديد وشباك خشبي، وواقعة المحضر رقم 9 أحوال قسم سوهاج الجديدة في 23/9/2018، " سرقة باب حديد وسور حديد "، وواقعة المحضر رقم 10 أحوال قسم سوهاج الجديدة في 28/6/ 2018، " سرقة باب حديد "، وواقعة المحضر رقم 7 أحوال قسم سوهاج الجديدة في 30/6/2018 " سرقة باب حديد"، وواقعة المحضر رقم 8 أحوال قسم سوهاج الجديدة في 1/7/2018 " سرقة باب حديد "، و جاري تطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم سوهاج الجديدة .