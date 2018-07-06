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مارجريت عازر: نعد قائمة بالمرشحين فى التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:00 ص
مارجريت عازر: نعد قائمة بالمرشحين فى التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان لديه أسماء سيرشحها بالنسبة لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، مؤكدة أن الأمر إذا تم طلبه من مجلس النواب سيتقدمون به على الفور، وأن الرئيس السيسى هو من يصدر القرار فى التشكيل النهائى.

 

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العامل الرئيسى فى اختيار المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد سيكون على مبدأ الشفافية والشخصيات المستقلة والوطنية، لافتة إلى أن القانون الجديد صدر وبه كافة الصلاحيات الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ونأمل أن يتم إصدار التشكيل الجديد للمجلس.

 

وتابعت، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له دور هام فى مواجهة الشائعات المتعلقة بملف حقوق الإنسان فى مصر، ومواجهة كل التقارير التى تعد من منظمات حقوقية مضادة لمصر خارجيًا.


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