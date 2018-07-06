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لجنة مناقشة محور بناء الإنسان توافق على برنامج الحكومة وتصدر 15 توصية

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:00 ص
لجنة مناقشة محور بناء الإنسان توافق على برنامج الحكومة وتصدر 15 توصية النائب عبد المنعم العليمى
كتب محمد صبحى
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أكد النائب عبد المنعم العليمى رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة، والمعنية بمناقشة محور "بناء الإنسان المصرى"، أن اللجنة ستوافق على برنامج الحكومة ولن ترفضه، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لوضع الصيغة النهائية لعدد من التوصيات التى ستسلمها للجنة البرلمانية المشكلة لدراسة البرنامج.

 

وأوضح العليمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد التوصيات التى ستصدرها اللجنة تتراوح بين 10 و15 توصية، ومن أبرزها لفت نظرها على تطوير التعليم بحيث يكون هناك خطوة معلومة للشعب المصرى باعتبارها عاملاً هامًا لتنمية الموارد البشرية ولدينا نماذج هامة فى الدول المتقدمة، مشددًا على ضرورة ربط مخرجات العملية التعليمية وتحديث العملية وتطوير قاعدة بيانات باحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى بحيث تخرج ممثلة فى التعليم الفنى قبل الجامعى والجامعى مع ضرورة اشراك القطاع الخاص واستثمار أمواله فى تطوير التعليم لربطه بالتدريب والإنتاج.

 

وأضاف النائب عبد المنعم العليمى، أن من ضمن التوصيات إنشاء قناة متخصصة لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تعمل على نشر الوعى واختيار المواهب، بالإضافة إلى توصية أخرى تتضمن العمل على تطوير محطات تنقية المياه خاصة بعد تدهور الوضع المائى للدولة.

 

وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة محور بناء الإنسان المصرى، إلى أن من ضمن التوصيات أيضًا المطالبة بإنشاء هيئة تسمى هيئة الإدارة المحلية على مستوى المحافظة وأخرى على مستوى المحافظات تتولى التنسيق  بين الوحدات المحلية فى كافة الأمور، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من خبرات كبار السن فى التنمية البشرية، حيث إنهم يمثلون 7 ملايين مواطن وكانوا يعملوا فى كافة مجالات المجتمع، وبالتالى لابد من الاستفادة من خبراتهم.


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