كل ما تريد معرفته عن تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر × 18 معلومة

يشهد شارع عباس العقاد بمدينة نصر فى القاهرة، حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، وهو أحد أهم المحاور المرورية شرق مدينة نصر، وأحد أهم الشوارع التجارية، ويعرض اليوم السابع فى السطور التالية ما سيتم فى الشارع من تطوير.
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تكلفة تطوير شارع عباس العقاد 30 مليون جنيه.
- توسعة الشارع من خلال تقليل حجم الجزيرة الوسطى والأرصفة لاستيعاب الكثافات المرورية.
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انشاء أربع حارات مرورية بكل اتجاه مع مراعاة حركة الدوران.
- تغطية الشارع بالكامل بكاميرات مراقبة خاصة متصلة بإدارة المرور وقسم الشرطة وغرفة العمليات بالحى.
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ضبط منسوب الأرصفة وانتظامها.
- تخليق أماكن انتظار السيارات عموديا على الشارع .
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توفير أعمدة إنارة موحدة على طول امتداد المحور.
- زراعة أشجار ونخيل وتقليم وتهذيب الأشجار القديمة.
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إزالة جميع الأكشاك على امتداد الشارع الغير مرخص ونقل المرخص.
- تطوير الشارع سيكون على طول 2 كم.
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عرض الشارع سيكون 17 متر بدلاً من 12 متر.
- توفير مقاعد لجلوس المواطنين بطول الشارع.
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إنشاء منظومة بالوعات لصرف مياه الأمطار وشبكة رى للمسطحات الخضراء.
- إنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد.
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نشر عدد من الشباب لهم زى موحد على امتداد الشارع لتنظيم الانتظار.
- تكلفة انتظار السيارات سيكون طبقا للتسعيرة المحددة من المحافظة.
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ترقيم جميع الحارات المسموح بها بالانتظار مع نشر اللافتات الإرشادية.
- إنشاء منحدرات بالأرصفة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.
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