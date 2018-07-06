كل ما تريد معرفته عن تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر × 18 معلومة

كتب سيد الخلفاوى

يشهد شارع عباس العقاد بمدينة نصر فى القاهرة، حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة، وهو أحد أهم المحاور المرورية شرق مدينة نصر، وأحد أهم الشوارع التجارية، ويعرض اليوم السابع فى السطور التالية ما سيتم فى الشارع من تطوير.