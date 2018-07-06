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فيديو.. وزير المالية: نتفهم معاناة المواطنين وهدفنا إصلاح اقتصادى حقيقى لا مؤقت

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:05 م
فيديو.. وزير المالية: نتفهم معاناة المواطنين وهدفنا إصلاح اقتصادى حقيقى لا مؤقت الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى سجّل التضخم أرقاماً فلكية وصلت 36%، ثم بدأت فى الهبوط، وكانت فى يونيو 13%، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم يدل على استقرار الأسعار.

وأضاف "معيط" خلال لقائه ببرنامج "مصر فى أسبوع"، على فضائية "ten"، أنه يذهب لعمله السابعة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً، فى 6 أيام أسبوعياً، مردفاً:" إحنا متفهمين ظروف البلد ومعاناة المواطنين وهدفنا الإصلاح الاقتصادى الحقيقى وليس المؤقت".  

وتابع: "الشعب بقاله 7 آلاف سنة عايش، وبداخل جيناتنا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وأول شعب فكر يعمل حكومة مركزية ودولة، وجواه الحفاظ على الدولة، وحتى لما قام بالثورة تانى يوم كان بينضف الشوارع، وهو شعب متحضر".

 


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