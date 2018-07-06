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فيديو.. وزير الأوقاف: طاعة الرسول واجبة وهناك فهم خاطئ شائع للسنن النبوية

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:46 م
فيديو.. وزير الأوقاف: طاعة الرسول واجبة وهناك فهم خاطئ شائع للسنن النبوية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
ماجد تمراز
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يطع الله والرسول، فهو مع الصديقين والشهداء والمقربين من الله، وحذر الله عز وجل من مخالفة الرسول "ص"، أثناء حياته وبعد وفاته، فطاعة رسول الله واجبة وهو أمر غير قابل للنقاش، حيث قال رسول الله: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى، فرد عليه الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله، قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى".
 
واستكمل وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة بمسجد محمد على بقلعة الجبل، أن السنة النبوية، هى المصدر الثانى للتشريع، وتسائل: كيف يمكننا فهم سنة رسول الله بشكل صحيح؟، فالدين قائم على التيسير، وهناك من يفسر سنن النبى بشكل متشدد ومنفر، وهذا هو الخطأ، مشيرا إلى أن مقاصد سنة النبى يمكن استبدالها بأشياء جديدة نستخدمها الآن كالسواك وتنظيف الفم بالفرشة والمعجون.
 
وأضاف وزير الأوقاف أن اختيار محافظة القاهرة لأداء صلاة الجمعة بمسجد محمد على، يأتى بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، وهذا الأمر كان صائبًا للفت الانتباه لأهمية هذا المسجد العريق، مؤكدا أنه يضم أعرق وأعظم منبر فى تاريخ العالم الإسلامى.
 
وأوضح وزير الأوقاف، أن كل حكام مصر اهتموا بتشييد المساجد، مثل مسجد محمد على فى بهاءه وجماله، ومسجد الصحابة الذى شيدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحى المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستبقى بلد الإسلام والإيمان والأمن والأمان.
 
 

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