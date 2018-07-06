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فيديو..مادورو يحيى الجيش الفنزويلى فى ذكرى الاستقلال ويدعوهم لصد أى معتد

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:27 ص
فيديو..مادورو يحيى الجيش الفنزويلى فى ذكرى الاستقلال ويدعوهم لصد أى معتد الامن فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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ترأس رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الموكب المدنى والعسكرى فى العاصمة كاراكاس، للاحتفال بالذكرى 207 لتوقيع إعلان استقلال البلد الكاريبى من التاج الإسبانى.

ووفقا لصحيفة "لا بوث دى أمريكا" الكولومبية فإن أكثر من 25 ألف من العسكريين ساروا لمدة ساعتين تقريبا فى شارع لوس بروسيريس وعرضوا المدافع والدبابات والطائرات والأسلحة الآخرى التى تمتلكها القوات المسلحة الوطنية.

وقال مادورو خلال كلمته بهذه المناسبة: "فنزويلا ضحية لحرب اقتصادية من خلال الهجمات متعددة الأبعاد "، ودعا القوات المسلحة الوطنية البوليفارية لهزيمة أى عدو فى الأشهر القادمة، فى إشارة منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتهديدات رئيسها دونالد ترامب بالتدخل العسكرى فى فنزويلا.

ومن ناحية آخرى، نفت الحكومة الأمريكية أنها تخطط لغزو فنزويلا، وقالت أن هذا الاقتراع لا يزال على الطاولة وجميع الخيارات متاحة للجيش لمساعدة الشعب الذى يعيش فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة مما أدى إلى نقص كل شئ تقريبا فشلا عن نسبة التضخم المفرط.

وقال فى هذا الصدد اللواء ديليو رودريجيز للجيش الفنزويلى "إنكم جنود المسيح الحقيقى ولن تسمحوا أبدا بأى تدخل قوة أجنبية".

 

 

 

 


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