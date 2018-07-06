فيديو.. بريطانيون يستعدون للاحتجاج على زيارة ترامب بـ"منطاد يرتدى حفاضا"

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيارة قريبة للملكة المتحدة، هى الأولى له منذ توليه الحكم فى يناير 2017. وبرغم العلاقة الخاصة التى تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن هذه الزيارة لن تكون سهلة لترامب خاصة، وأنه استبقها جدل كبير بسبب مواقف الرئيس الأمريكى الصادمة وتحديد موعد الزيارة بعدما عبر مئات الآلاف من البريطانيين عن رفضهم له.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست"، إن منطادا كبيرا وبرتقاليا يرتدى حفاضا يصور الرئيس ترامب كطفل رضيع يحمل جهاز محمول فى يديه قد حصل على إذن من عمدة لندن صادق خان للتحليق فوق مبنى البرلمان عندما يزور ترامب لندن الأسبوع المقبل.

وأكد متحدث باسم خان لواشنطن بوست، أن مكتبه حصل على التصريح لإقلاع المنطاد، وقال إن خان يدعم الحق فى الاحتجاج السلمى، ويفهم أن هذا يأتى فى أشكال مختلفة كثيرة. وأوضح أن النشطاء الذين سيطيرون المنطاد سيكونون بحاجة لموافقات ضرورية من شرطة لندن وإدارة المرور الجوى من أجل تحليقه.

ومن المقرر، أن يزور ترامب لندن بعد تأجيل كثير، وتأتى الزيارة فى ظل مخاوف من احتجاجات عصفت بخطط الزيارة السابقة. وقد أغضب ترامب اللندنيين مرارا بتصريحات عن مدينتهم منها القول إن لندن لديها قوانين صارمة إزاء استخدام السلاح، لكن لديها مشكلة "سكين" سيئة حتى إن مستشفى بالعاصمة يبدو مثل مستشفى فى منطقة عسكرية.