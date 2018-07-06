عامل يقتل ابنته بمساعدة زوجته الثانية فى الغربية

تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عامل وزوجته الثانية مقيمان بقرية كفر كلا الباب بعد قيامهما بقتل ابنته البالغة من العمر 13سنة أثناء تأديبها لكثرة هروبها من المنزل هربا من جحيم زوجته الثانية.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة بتحرير "أحمد م ع"، عامل ومقيم بقرية كلا الباب بتغيب نجلة شقيقته المتوفيه وتدعى فاتن 13 سنة عن المنزل.



وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وقيادة العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة، وتبين أن وراء اختفائها والدها وزوجته الثانية، حيث قام الأب "هشام ع" ، 40 سنة بالتعدى عليها بالضرب بمساعدة زوجته الثانية " سلوى ع خ" ، 27 سنة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعوها داخل جوال، بمنور المنزل حتى تعفنت الجثة، وتم ضبط المتهم وزوجته وعللا ذلك لكثرة هروبها من المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.