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ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ أحكام قضائية بالجيزة

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:24 ص
ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ أحكام قضائية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 33 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 110 حكم قضائى.

كما تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى استهدفت قطاع جنوب الجيزة، وإمبابة، والعجوزة، وبولاق الدكرور، وكرداسة، والمنطقة الأثرية بالهرم، وفيصل، عن إزالة 380 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وضبط 48 قضية تموينية، تم التحفظ خلالها على لحوم مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشات غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

وضبط رجال المباحث عدد من الباعة الجائلين، والخيالة بالمنطقة الأثرية بالهرم، لمخالفتهم شروط العمل، بالإضافة إلى ازالة مخالفات تعدى وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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