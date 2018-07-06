ضبط 15 قطعة سلاح و10 طلقات وتنفيذ 4122 حكم بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة الواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية مدعومة بمجموعات قتالية بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغرير مرخصة والذخائر والهاربين من تنفيذ الاحكام وتجار المواد المخدرة.

حيث أسفرت الجهود عن ضبط 3 بنادق الية و8 بنادق خرطوش و10 طلقات من ذات العيار و4 فرد محلى الصنع ما بين روسى وخرطوش وذلك بدائرة المراكز والأقسام بالمديرية.

كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط تم ضبط 72 قرص ترمادول المخدر حيازة مجدي ر م ا 48 سنة معاون خدمة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ومقيم شارع عبد الرحمن دياب من شارع الجمهورية قسم ثان سوهاج والسابق اتهامه في العديد من القضايا أخرهم القضية رقم 22 ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2017م " مخدرات " بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2282 ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2018.

و تم ضبط 5 قرص تامول المخدر حيازة المتهم محمد ا س ع 52 سنة عامل ومقيم العتامنة مركز طما بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طما

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 4122 حكما منها 7 حكم جنائى و917 حكم حبس جزئى و168 حكم حبس مستأنف و3893 غرامات جزئية و96 غرامات مستأنفه و41 مخالفات وتم تحصيل 27300 مبالغ مالية محصلة .

ومن جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن تلك الحملات تأتى فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة.