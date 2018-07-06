ضبط صاحب مصنع لاستخدامه بلاستيك القمامة فى تصنيع مواسر الصرف الصحى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزةالقبض على صاحب مصنع، لاتهامه بتجميع كميات من كسر البلاستيك من مخلفات القمامة، لتصنيع مواسير الصرف الصحى، واستغلال اسم ماركة شركة عالمية فى التوزيع، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع "م.ع" صاحب مصنع بالعمرانية، لكميات من مخلفات البلاستيك من القمامة، واستخدامها فى تصنيع مواسير الصرف الصحى، مستغلا علامة تجارية لشركة عالمية فى توزيع المنتجات بخلاف الحقيقة.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.