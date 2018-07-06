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الجمعة، 06 يوليه 2018 05:33 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:22 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية المتهمين
الشرقية فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس فى الشرقية، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.
 
تلقى اللواء رصا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث فاقوس، من ضبط "دياب . م . أ"، 19 سنة، عاطل سبق إتهامه فى عدد 9 قضايا مابين (سرقة ، سلاح نارى )، و"حسن . ح . س" 42 سنة عاطل، سبق اتهامه فى عدد 2 قضية مابين (مخدرات ، فعل فاضح)، و"محمد . ب . د"، 19 سنة عاطل، لقيامهم بتكوين  تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبطهم بمحل تواجدهم بإحدى المزارع بقرية أمين باشا، وبحوزة الأول (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتكوينهم تشكيلاً عصابياَ فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، واعترفوا بارتكابهم ( عدد 8  وقائع سرقة دراجات نارية )، وبإرشادهم تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 
 

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