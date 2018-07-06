صور.. وزير الخارجية الأمريكى يصل بيونج يانج لبحث الملف النووى

بيونج يانج (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إلى بيونج يانج الجمعة حيث يأمل الحصول على توضيحات بعد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون.

وكان فى استقبال بومبيو نظيره الكورى الشمالى رى يونج هو والمسؤول الثانى فى النظام كيم يونج شول، بحسب صحفيين يغطون الحدث بشكل مشترك.



جانب من وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية



خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات



كوريا الشمالية تستقبل بومبيو



مايك بومبيو



مباحثات بين كوريا الشمالية والجنوبية



وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو