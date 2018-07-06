video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. وزير الخارجية الأمريكى يصل بيونج يانج لبحث الملف النووى

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:04 ص
صور.. وزير الخارجية الأمريكى يصل بيونج يانج لبحث الملف النووى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
بيونج يانج (أ ف ب)
إضافة تعليق

وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إلى بيونج يانج الجمعة حيث يأمل الحصول على توضيحات بعد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون.

وكان فى استقبال بومبيو نظيره الكورى الشمالى رى يونج هو والمسؤول الثانى فى النظام كيم يونج شول، بحسب صحفيين يغطون الحدث بشكل مشترك.

جانب من وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية
جانب من وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية

 

خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات
خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات

 

كوريا الشمالية تستقبل بومبيو
كوريا الشمالية تستقبل بومبيو

 

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

مباحثات بين كوريا الشمالية والجنوبية
مباحثات بين كوريا الشمالية والجنوبية

 

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

 

وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية
وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: واشنطن حققت تقدما كبيرا لتخفيف التوتر مع بيونج يانج

الخارجية الأمريكية: بومبيو بحث مع لافروف وقف إطلاق النار فى جنوب سوريا

وزير الخارجية الأمريكى

بومبيو

بيونج يانج

كوريا الشمالية

الملف النووى




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة