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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:33 ص
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صور.. فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات ولاية كولورادو الأمريكية

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:30 ص
صور.. فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات ولاية كولورادو الأمريكية حرائق غابات ولاية كولورادو
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق اندلعت فى غابات كبيرة بولاية كولورادو الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إخلاء المنزل المحيطة.

وأفادت تقارير أمريكية بحسب وكالة رويترز، أن الحرائق مشتعل منذ عدة أيام وأتت الحرائق على 23 ألف فدان من مساحات يغطيها العشب والشجر الجاف على مشارف غابة سان هوان الوطنية قرب بلدة دورانجو بجنوب غرب كولورادو.

وأحرزت فرق الإطفاء بعض النجاح، إذ تمكنت من مد خطوط احتواء الحريق إلى 15% من محيطه، ارتفاعا من 10 % يوم، وذلك رغم الحرارة والجفاف والرياح القوية التى تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا فى الساعة.

ارتفاع أعمدة الدخان
ارتفاع أعمدة الدخان

 

الدخان يتصاعد جراء الحرائق
الدخان يتصاعد جراء الحرائق

 

ألسنة اللهب تخرج من الحريق
ألسنة اللهب تخرج من الحريق

 

امتداد الحرائق
امتداد الحرائق

 

حرائق الغابات فى ولاية كولورادو
حرائق الغابات فى ولاية كولورادو

 

دخان الحرائق
دخان الحرائق

 

طائرة تساعد فى اخماد الحرائق
طائرة تساعد فى اخماد الحرائق

 

محاولات فرق الانقاذ للسيطرة على الحرائق
محاولات فرق الانقاذ للسيطرة على الحرائق

 

 


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