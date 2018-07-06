صور.. "سورى" زعيم عصابة العاشر: خططنا لسرقة نصف مساكن المدينة بـ25 مفتاح مصطنع

الشرقية- فتحية الديب

"خطتنا كانت قائمة على سرقة نصف مساكن مدينة العاشر من رمضان، من خلال مفاتيح مصطنعة، وفتح الشقق وإخفاء المسروقات فى مخزن سرى لحين بيعها"، هكذا اعترفت عصابة السورى التى تم القبض عليها، من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بعد بلاغات عدة من أهالى سكان قسم أول وثانى العاشر من رمضان بسرقة محتويات مساكنهم فترة عدم تواجدهم بها.

وكشف زعيم العصابة والعقل المدبر لها محمود السورى 24 سنة سورى الجنسية، عاطل، إنه بعد حضوره إلى مدينة العاشر من رمضان، ظل فترة دون عمل، إلى أن تقابل مع شابين على إحدى المقاهى بالمدينة، ودار بينهما حديث أيقن من خلاله أنهما على استعداد لعمل أى شئ مقابل الربح السريع، وبعد مقابلات ثانية، اتفق معهما على سرقة المساكن، حيث كان يقوم بسرقة المساكن فى سوريا، ولديه فكرة عن كيفية التخطيط لسرقتها.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه كان معه 25 مفتاح مصطنع، وكان خطته قائمة على اختيار الوحدات السكنية التى ليس بها سكان، حيث تم دراسة الشقة قبل أيام من سرقتها، ويستغل عدم تواجد أصحاب الشقة، وتركها لقضاء إجازة أو السفر، ويتم سرقتها عن طريق مفتاح مصطنع.

وأعترف الجناة بإرتكابهم 9 وقائع سرقات وحدات سكانية، 6 وقائع سرقة بدائرة قسم أول العاشر، و3 وقائع بدائرة قسم ثانى العاشر، وأن خطتهم كانت قائمة على سرقة نصف مساكن مدينة العاشر من رمضان، مستغلين قدرتهم على السرقة بخفة وإخفاء المسروقات.

بداية الواقعة كانت بتلقى، اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالى بسرقة منازلهم، أثناء تركها لقضاء فترة إجازة نهاية الأسبوع بمحافظتهم الأخرى.

فأمر اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى لتحديد الجناة والعمل على ضبطهم، وتم تشكيل فريق جنائى، قاده العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع العاشر من رمضان، وضم كل من الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونه النقيب محمد أشرف خشنية، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، إلى قيام كل من " ناصر م ع ص" 28 سنة عاطل وسبق إتهامه فى عدد من قضايا سرقة المساكن، ومقيم دائرة قسم أول العاشر من رمضان، و"حسين س س" 19 سنة مقيم دائرة قسم أول العاشر، و" محمود ع ب ب" 24 سنة عاطل سورى الجنسية.

وكشفت التحقيقات قيامهم بتكوين تشكيل عصابي، يتزعمه السوري، تخصص فى سرقة المساكن، بأسلوب الدخول عن طريق المفاتيح المصطنعة، وارتكبوا عدد كبير من الوقائع بدائرة قسم أول وثانى العاشر، وتم إحالتهم للنيابة العامة، قررت برئاسة خالد صلاح، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.