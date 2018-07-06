صور..تواصل أعمال العنف غرب فرنسا لليوم الثالث على خلفية مقتل شاب على يد شرطى

نانت (أ ف ب)

اندلعت أعمال عنف مساء الخميس ، فى نانت بغرب فرنسا لليوم الثالث على التوالي، بعد مقتل شاب على يد شرطى مساء الثلاثاء، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال المراسلون ان نيرانا اشتعلت فى سيارات عدة فى منتصف الليل فى حى بيلفو، وافاد مصدر فى الشرطة بأن عددا من السيارات تضرر من جراء حريق حوالى الساعة 00,30 (22,30 ت ج)، مشيرا الى ان مجموعة من 20 الى 30 شخصا مقنعين كانوا متواجدين فى الحي.

وتأتى اعمال العنف هذه اثر مقتل شاب فى ال22 مساء الثلاثاء فى حى براى اثناء عملية للشرطة. وكان الشاب الذى صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة"، حاول الفرار فى سيارته بحسب مدعى الجمهورية فى نانت بيار سينيس.

ورفع الملف الى الدائرة العامة للشرطة الوطنية وطلب المحققون من اى شاهد التقدم للادلاء بافادته حول ملابسات الوفاة التى وصفها المتظاهرون ب"خطأ الشرطة".



آثار اعمال العنف



مسيرة فى فرنسا



وضع الزهور بموقع مقتل الشاب