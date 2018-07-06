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صور.. "الوزراء" يوافق على إنشاء أول مدينة إفريقية رياضية بأسوان.. تعرف عليها

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:45 ص
صور.. "الوزراء" يوافق على إنشاء أول مدينة إفريقية رياضية بأسوان.. تعرف عليها بوابة مدخل مدينة أسوان الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح
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وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على تخصيص مساحة بمحافظة أسوان لوزارة الشباب والرياضية لإنشاء أول وأكبر مدينة رياضية بمصر، وبحسب تصريحات اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فإنه سيتم إعداد خطاب للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية، لإدراج المدينة الإفريقية المتكاملة ضمن خطة العام المالى الجديد 2018/2019.

 

ويستعرض "اليوم السابع" 7 معلومات عن المدينة الرياضية الجديدة بمحافظة أسوان:

1- تقع المدينة الرياضية الإفريقية بمدينة أسوان الجديدة.

2- تأتى المدينة استكمالاً لجهود محافظة أسوان لتحويلها لعاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب يناير 2017.

3- تبلغ مساحتها 500 فدان.

4- يتم عمل الجسات والشبكات للمساحة المخصصة للمدينة الرياضية.

5- تتضمن المنشآت أسوارًا وملاعب مكشوفة وصالات مغطاة وحمامات سباحة وغيرها.

6- تهدف وزارة الإسكان أن تكون المدينة الإفريقية متكاملة وبمثابة مركزاً للإشعاع والتنوير من خلال استضافتها لكافة المحافل والمناسبات والفعاليات الدولية والأفريقية والمحلية سواء الرياضية أو الثقافية.

7- تهدف أيضاً إلى المساهمة فى توفير أرباح مالية يتم توجيها لصالح النهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

 

الطريق إلى مشروع المدينة الإفريقية بمدينة أسوان الجديدة
الطريق إلى مشروع المدينة الإفريقية بمدينة أسوان الجديدة
 
بوابة مدخل مدينة أسوان الجديدة
بوابة مدخل مدينة أسوان الجديدة
 
خريطة لموقع المشروع
خريطة لموقع المشروع
 
محافظ أسوان خلال اجتماعه بالمسئولين عن المشروع
محافظ أسوان خلال اجتماعه بالمسئولين عن المشروع

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