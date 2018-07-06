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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:33 ص
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صور.. الرئيس الأمريكى يؤكد استعداده للقاء نظيره الروسى الشهر الجارى

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. الرئيس الأمريكى يؤكد استعداده للقاء نظيره الروسى الشهر الجارى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
غريت فولز (أ ف ب)
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس "استعداده" للقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مستخدما لهجة ساخرة، فى الرد على صحفيين طرحوا أسئلة بشأن افتقاره إلى الخبرة والإعداد.

وقال الرئيس الأمريكى "بوتين مستعد جدا ولكن هل سيكون ترامب مستعدا؟"، هازئا بذلك من تساؤلات طرحها بعض الخبراء بشأن اللقاء الذى سيجمعه برجل الكرملين القوى فى  26 يوليو فى هلسنكى بفنلندا.

وأضاف "تعرفون أن الرئيس بوتين من الـ كى جى بى (جهاز الاستخبارات السوفياتي)" فى إشارة إلى المهمات السابقة للرئيس الروسي.

وتابع ترامب خلال تجمع لأنصاره فى غرين فولز بمنطقة مونتانا "صدقونى كل شيء سيكون على ما يرام!".، وأردف الرئيس الأمريكى وسط التصفيق "هل سأكون جاهزا؟ انا مستعد تماما، لقد أعددتُ نفسى طوال حياتى لهذا النوع من الأمور"، منددا مرة أخرى بـ"عدم أمانة" الصحفيين، وقال ترامب "ربما ينتهى بى الامر بإقامة علاقة جيدة (مع بوتين)".

ويُنتظر وصول الرئيس الأمريكى مساء الثلاثاء الى بروكسل حيث يشارك الاربعاء والخميس فى قمة حلف شمال الاطلسي.

الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

 

ترامب وسط انصاره
ترامب وسط انصاره

 

ترامب
ترامب

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 


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