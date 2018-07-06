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صور.. "الداخلية" تستجيب لالتماس 5 مسجونين بزيارة زوجاتهم وأبنائهم خلال أسبوع

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:19 م
صور.. "الداخلية" تستجيب لالتماس 5 مسجونين بزيارة زوجاتهم وأبنائهم خلال أسبوع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
كتبت : دينا الحسيني
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تحرص وزارة الداخلية، على إعلاء القيم الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم، ويتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحالات الإنسانية وطلبات المسجونيين ويوجه بدراستها والاستجابة لها.

 فخلال الأسبوع الماضى، استجاب قطاع السجون برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة إلى 5 التماسات مقدمة من نزلاء السجون بزيارة ذويهم المسجونيين، و أعلنت وزارة الداخلية  اليوم قيام قطاع السجون بالإستجابة إلى الإلتماس المقدم من  سجينين من نزلاء سجن القناطر رجال  بزيارة زوجتهما المودعتان بسجن القناطر نساء و تمت الزياره بسجن القناطر للرجال٢

زيارة زوجين محبوسين بسجن القناطر 2
زيارة زوجين محبوسين بسجن القناطر 2

 

زيارة زوجين محبوسين بسجن القناطر
زيارة زوجين محبوسين بسجن القناطر

 

و أمس قام مسئولى قطاع السجون بإصطحاب طفلين من نزلاء إحدى دور الرعاية لزيارة والديهما المودعين بسجن طنطا العمومى، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار دعم سياسة الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعاده تأهيل النزلاء وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء داخل محبسهم. 

زيارة طفلين لوالديهما المحبوسين بطنطا
زيارة طفلين لوالديهما المحبوسين بطنطا

وفى إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى والاجتماعى لكافة النزلاء داخل محبسهم تمهيداً لعودتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء مدة عقوبتهم .

ومنذ عدة ايام استجاب قطاع السجون لالتماس أحد نزلاء سجن دمنهور، والذى يطالب فيه بزيارة زوجته المودعة بسجن دمنهور "نساء" حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال ، جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.

زيارة زوجين محبوسين بدمنهور
زيارة زوجين محبوسين بدمنهور

 

 

 


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