صور.. آثار أعمال العنف فى شوارع فرنسا احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة

أ ف ب

موجة من الاحتجاجات تشهدها فرنسا تنديدًا بمقتل شاب برصاص الشرطة أثناء عملية تفتيش، وقد تسببت هذا الاحتجاجات فى وقوع أعمال شغب وإشعال النيران فى بعض السيارات، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المراسلون إن النيران اشتعلت فى سيارات عدة فى منتصف الليل فى حى بيلفو، وأفاد مصدر فى الشرطة، أن عددا من السيارات تضرر من جراء حريق، مشيرا إلى أن مجموعة من 20 إلى 30 شخصا مقنعين كانوا متواجدين فى الحي.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتحت النار مساء الثلاثاء، على شاب حاول الهرب بسيارته أثناء عملية تفتيش وتبين أنه يخضع لمذكرة توقيف لتورطه فى قضايا سرقة وانضمامه لمجموعات اجرامية.

وقد دعا أقارب الشاب إلى التهدئة؛ بينما من المقرر أن تنظم "مسيرة بيضاء" اليوم فى نانت تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب للمدينة لبحث الاوضاع فى أحيائها.



اشتعال سيارة



أعمال شغب فى فرنسا



أعمال عنف



جانب من آثار العنف



جانب من أعمال العنف فى فرنسا