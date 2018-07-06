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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:06 م
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صور.. آثار أعمال العنف فى شوارع فرنسا احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:07 ص
صور.. آثار أعمال العنف فى شوارع فرنسا احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة أعمال عنف فى فرنسا
أ ف ب
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موجة من الاحتجاجات تشهدها فرنسا تنديدًا بمقتل شاب برصاص الشرطة أثناء عملية تفتيش، وقد تسببت هذا الاحتجاجات فى وقوع أعمال شغب وإشعال النيران فى بعض السيارات، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المراسلون إن النيران اشتعلت فى سيارات عدة فى منتصف الليل فى حى بيلفو، وأفاد مصدر فى الشرطة، أن عددا من السيارات تضرر من جراء حريق، مشيرا إلى أن مجموعة من 20 إلى 30 شخصا مقنعين كانوا متواجدين فى الحي.

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتحت النار مساء الثلاثاء، على شاب حاول الهرب بسيارته أثناء عملية تفتيش وتبين أنه يخضع لمذكرة توقيف لتورطه فى قضايا سرقة وانضمامه لمجموعات اجرامية.

وقد دعا أقارب الشاب إلى التهدئة؛ بينما من المقرر أن تنظم "مسيرة بيضاء" اليوم فى نانت تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب للمدينة لبحث الاوضاع فى أحيائها.

اشتعال سيارة
اشتعال سيارة

 

أعمال شغب فى فرنسا
أعمال شغب فى فرنسا

 

أعمال عنف
أعمال عنف

 

جانب من آثار العنف
جانب من آثار العنف

 

جانب من أعمال العنف فى فرنسا
جانب من أعمال العنف فى فرنسا

 

سيارة تم حرقها
سيارة تم حرقها

 

 


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