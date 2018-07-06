شاهد فى دقيقة.. المواعيد الجديدة للقطارات بعد تعديلها

كتب رضا حبيشى

شمل جدول تشغيل القطارات الجديد للعام المالى 2018/ 2019 ، الذى بدأت هيئة السكة الحديد تطبيق مع بداية يوليو تعديلات فى مواعيد 24 قطارا تعمل على خطوط الوجه البحرى.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن القطارات المعدل مواعيدها فى النقاط التالية:

1ـ موعد قطار مكيف رقم 919 القاهرة ـ الإسكندرية هو 14.25 ظهرا بدلا من 14.20

2ـ موعد قطار رقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية أصبح الساعة 17.40 بدلا من 1.45 ظ

3ـ تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 15 القاهرة ـ الإسكندرية هو 11.25 ص بدلا من 11.30 ص

4ـ أصبح موعد قيام قطار رقم 839 بنها ـ ميت غمر 20.30 بدلا من 20.15

5ـ موعد قيام قطار رقم 829 بنها ـ ميت غمر هو 14.00 بدلا من 14.05

6ـ أما قطار رقم 838 ميت غمر ـ بنها أصبح 20.15 بدلا من 19.50

7ـ موعد قيام قطار رقم 816 ميت غمر ـ بنها هو 21.00 بدلا من 20.40

8ـ قطار رقم 841 بنها ـ ميت غمر موعده الجديد هو 22.15 بدلا من 22.00

9ـ قطار 836 ميت غمر ـ بنها أصبح 19.05 بدلا من 18.55