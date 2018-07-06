س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومى؟

كتب مصطفى عبد التواب

شهد مؤتمر مصر للتميّز الحكومى 2018، بدعم ومشاركة إماراتية رفيعة المستوى، الإعلان عن إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومى" الهادفة إلى الارتقاء بالأداء الحكومى على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبى احتياجات وتطلعات المتعاملين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومى.

ما هى مكافآت جائزة الأداء الحكومى المتميز؟

وتكافئ الجائزة الأداء الحكومى المتميز على مستوى الوطنى ضمن فئتين رئيسيتين هما جوائز التميّز المؤسسى، المخصصة للمؤسسات والهادفة إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على المستويين المركزى والمحلى، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية وتشجيعها، ونشر أفضل الممارسات الإدارية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، وصولاً إلى تحقيق معدلات أعلى من الأداء الحكومى ورضا المتعاملين، وفئة جوائز التميز الوظيفي، الخاصة بالأفراد والرامية إلى تشجيع التنافس الإيجابى بين أعضاء الجهاز الإدارى للدولة، واستكشاف القدرات الكامنة لدى الموظف الحكومى على المستويين المحلى والمركزي، وتكريم النماذج المتميزة من الموظفين الحكوميين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فى المجتمع، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى والحكومى مركزيًا ومحليًا.

ما هى فئات جوائز التميز المؤسسى؟

وتندرج تحت فئة جوائز التميّز المؤسسى 3 فئات فرعية هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية.

وتفصيلاً، تخصّ جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة الوحدات المحلية بأربع جوائز على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، والمؤسسات التعليمية بجائزتين على مستوى الكليات الحكومية والمراكز البحثية الحكومية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة تسترشد بمجموعة من نماذج تقييم الأداء المؤسسى المطبقة على مستوى العالم مثل نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ومعايير جائزة مالكوم بولدريج الأمريكية، ومقاييس "مركز نموذج دبي"، واستراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030. أما معايير اختيار المؤسسة الحكومية المتميزة فهى 10 وتضم كلّاً من القيادة، الاستراتيجية، الشراكة والموارد، رأس المال البشري، القياس والتحليل وإدارة المعرفة والابتكار، العملاء، إدارة العمليات، نتائج رأس المال البشري، نتائج الأداء، ونتائج العملاء.

أما جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية فتخصص للوحدات المتميزة فى تقديم الخدمات للجمهور ويتم منحها لأول 4 مراكز متميزة، وذلك بعد تقييمها بحسب 8 معايير هى القيادة، رأس المال البشري، القياس والتحليل وإدارة المعرفة والابتكار، العملاء، إدارة العمليات، نتائج رأس المال البشري، نتائج الأداء، ونتائج العملاء.

فى حين تخصص جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمؤسسات ذات المواقع والخدمات الإلكترونية التفاعلية والتطبيقية، والتى تحقق أعلى النتائج فى 10 معايير هى تقديم الخدمة عبر قنوات إلكترونية، سهولة الاستخدام، الإتاحة، التفاعل مع المتعاملين، السرية والخصوصية وشهادة تحقق الملكية، التأمين وشهادة الأمان، التحسين المستمر، سعر الخدمة، المطوّر، الدفع الإلكتروني.

أما فئة جوائز التميز الوظيفى الخاصة بالأفراد فتنبثق عنها 3 فئات فرعية هى جائزة المدير الحكومى المتميز، وجائزة الموظف الحكومى المتميز، وجائزة الابتكار والإبداع الفردى.

من يحصل على جائزة المدير الحكومى المتميز؟

وتمنح جائزة المدير الحكومى المتميز ثلاث جوائز للقيادات الإدارية العليا على مستوى رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية والمدراء العامين، بشرط أن يكون الموظف من شاغلى الوظائف القيادية أو الإشرافية منذ عام واحد على الأقل وحاصل على تقدير ممتاز فى السنوات الثلاث الأخيرة، وبحسب 5 معايير هى الكفاءات السلوكية، تحسين الأداء، تطوير الذات، الإبداع، وإدارة الأزمات وحل المشكلات، بالإضافة إلى جائزتين للقيادات الإدارية الوسطى على مستوى مدراء الإدارة ورؤساء الأقسام، بشرط أن يكون الموظف من شاغلى الدرجة الوظيفية الثانية وحتى درجة كبير باحثين. ويتم التقييم وفق 8 معايير هى المهارات القيادية، المهارات السلوكية، المهارات الشخصية، مهارات التواصل، القدرة على الأداء، المبادرة، المتابعة والتقييم، والرغبة والقدرة على التعلم.

فيما تعطى جائزة الموظف الحكومى المتميز لأربع فئات وظيفية هى الموظف التخصصي، والموظف الكتابي، والموظف الفني، والجندى المجهول، بشرط أن يكون الموظف قد أمضى فى موقعه منذ ثلاث سنوات على الأقل وحصل على تقدير ممتاز فى السنوات الثلاث الأخيرة فى تقييم الأداء. ويكون التقييم وفق 4 معايير هى المهارات الشخصية، المهارات السلوكية، القدرة على الأداء، وتطوير الذات.

أما جائزة الابتكار والإبداع الفردى فتخصص للموظفين المتميزين الذين يقدمون الأفكار الإصلاحية والبحوث التطبيقية فى القطاع الحكومي، وتكافئ الموظفين على مستوى القيادات الإدارية العليا والوسطى والتنفيذية وأولئك الذين قاموا بحل مشاكل داخل جهاتهم عبر تقديم بحث تطبيقى أو فكرة إصلاحية ارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وزادت فاعلية الأداء، أو اختصرت مراحل العمل وبسّطت إجراءاته، أو خفضت التكاليف والنفقات، واختصرت الوقت لإنجاز العمل ووفرت المصروفات على ميزانية الجهة أو المؤسسة الحكومية.

هذا وتقدم جائزة مصر للتميّز الحكومى أيضًا جائزة الشخصية العامة لإحدى الشخصيات البارزة التى ساهمت بشكل فعال فى ارتقاء وتقدم الدولة المصرية محلياً وعالمياً.