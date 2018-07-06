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الجمعة، 06 يوليه 2018 09:00 ص
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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:00 ص
سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة رجل المرور يسير الطريق- أرشيفة
كتب عامر مصطفى
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق لتيسير الحركة المرورية فى الصباح.


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