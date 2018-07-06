سبتمبرنت: قوات الجيش اليمنى تحقق تقدمات كبيرة فى جبهات تعز

عدن ( أ ش أ )

أكد الناطق الرسمى باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أن قوات الجيش اليمنى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية فى جبهات الوازعية و مقبنة وجبل حبشى غربى محافظة تعز.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن العقيد البحر قوله "إن قوات الجيش حققت تقدمات كبيرة ايضا فى جبهة حيفان والجبهات المحاذية لمحافظة تعز من الجهات الجنوبية فى القبيطة والشريجة التابعة لمحافظة لحج".

وأضاف أن "قوات الجيش فى اتم الجاهزية للاستمرار فى التقدم وتحرير مواقع جديدة من قبضة المليشيا”، لافتا الى ان الجيش يواصل تقدمها فى محور الشريجة باتجاه الراهدة".

وأوضح أن قوات الجيش الوطنى تستنزف قدرات المليشيا الانقلابية المادية والبشرية، التى تتكبد خسائر بشرية كبيرة فى جميع جبهات تعز.