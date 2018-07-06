روسيا تجرى مناورات قبالة الساحل السورى تشمل إطلاق صواريخ الأسبوع المقبل

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أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم (الجمعة) أن السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية فى البحر المتوسط ستجرى تدريب إطلاق الصواريخ قبالة الساحل السورى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن موسكو أصدرت "مذكرة الى الطيارين" بأنه سيتم تخصيص منطقة فى شمال البحر المتوسط تقع بين الساحل السورى وقبرص عبر ميناء طرطوس لكى تجرى البحرية الروسية تدريبات هناك إلى جانب إطلاق الصواريخ.

وسيتم إغلاق هذه المنطقة أمام الرحلات الجوية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً بحسب التوقيت المحلى لموسكو فى 11 و 12 و18 و19 و25 و26 يوليو الجارى.

ويمكن أن يخصص فريق العمل الدائم فى البحر المتوسط لدى البحرية الروسية من 10 إلى 20 سفينة حربية وسفن دعم طبقًا للمهام الموكلة إليهم.