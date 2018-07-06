video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تجرى مناورات قبالة الساحل السورى تشمل إطلاق صواريخ الأسبوع المقبل

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:17 م
روسيا تجرى مناورات قبالة الساحل السورى تشمل إطلاق صواريخ الأسبوع المقبل الطيران الروسى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم (الجمعة) أن السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية فى البحر المتوسط ستجرى تدريب إطلاق الصواريخ قبالة الساحل السورى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن موسكو أصدرت "مذكرة الى الطيارين" بأنه سيتم تخصيص منطقة فى شمال البحر المتوسط تقع بين الساحل السورى وقبرص عبر ميناء طرطوس لكى تجرى البحرية الروسية تدريبات هناك إلى جانب إطلاق الصواريخ.

وسيتم إغلاق هذه المنطقة أمام الرحلات الجوية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً بحسب التوقيت المحلى لموسكو فى 11 و 12 و18 و19 و25 و26 يوليو الجارى.

ويمكن أن يخصص فريق العمل الدائم فى البحر المتوسط لدى البحرية الروسية من 10 إلى 20 سفينة حربية وسفن دعم طبقًا للمهام الموكلة إليهم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدرعات روسية تقترب من معبر نصيب الحدودى بين سوريا والأردن

سوريا

روسيا

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

درعا

طرطوس




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة