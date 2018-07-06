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ربة منزل تتهم زوجها ووالدته وشقيقه بالشروع فى قتلها بكرداسة والنيابة تحقق

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:19 م
ربة منزل تتهم زوجها ووالدته وشقيقه بالشروع فى قتلها بكرداسة والنيابة تحقق قتل - أرشيفية
كتب سليم على
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بدأت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، التحقيق فى واقعة اتهام ربة منزل لزوجها ووالدته وشقيقته، بحبسها داخل غرفة بمنزلها والشروع فى قتلها.

تحقيقات على عادل وكيل النيابة، كشفت  تلقى قسم شرطة كرداسة إخطار من مستشفي بولاق الدكرور، يفيد باستقبالهم ربة منزل  مصابة بكسور وجروح فى مناطق متفرقة من جسدها، أثر سقوطها من الطابق الثانى بمحل سكنها، على الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة والمستشفى .

وأشارت التحقيقات، إلى  أنه بإجراء الفحص التحريات تبين أن المجنى عليها " عبير .م" ، ربة منزل ، 20 سنة،  كانت علي خلاف مع زوجها منذ فترة ويوم الواقعة سمع الجيران صوت شجار قادم من منزلهم، وبعدها فوجىء بسقوط الزوجة من بلكونة منزلها، فتوجهوا نحوها وقاموا بنقلها للمستشفى.

وبسؤال الزوجة حول الواقعة، أكدت أنها كانت دائما على خلاف مع زوجها "محمود.ع"، 28 عام ، منذ فترة بسبب نفقات المنزل بالإضافة إلي تدخل أفراد أسرته فى تفاصيل حياتهم، مما أدي إلى نشوب مشاجرات بينهم كل يوم .

وأوضحت الزوجة أن الأمور بينهم ازدادت تعقيدا وسوء، حتي يوم الواقعة فقد حضر زوجها وبصحبته والدته وشقيقته وقام بالتعدي عليها بالضرب، كما وضعوا سكين حول رقبة طفلها الصغير تهيدا لها لكي تتوقف عن الصياح، وقاموا بحبسها داخل غرفة بمنزلها، وعندما اقتربوا منها وحاولوا الإمساك بها صعدت لسور بلكونة الغرفة، حتي يبتعدوا عنها، ولكن اختل توازنها وسقطت على الأرض لتصاب بجروح وكسور في أنحاء متفرقة من جسدها.


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