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رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:38 ص
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور وزيري الري، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ومسئولي عدد من الجهات ذات الصلة.

اجتماع مجلس الوزراء (1)

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المشتركة في التنفيذ لحل أي مشكلة، وتذليل العقبات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، نظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بإتمام مختلف المشروعات في التوقيتات المقررة لها، بما يساهم في دفع جهود التنمية الشاملة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع مجلس الوزراء (2)

وأضاف رئيس الوزراء أن محافظة الإسكندرية هي المالك الأصلي للمشروع، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هي الاستشاري العام للمشروع، والمكلفة بإعداد جميع الرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع، مشيراً إلى أن "محور المحمودية" يبلغ طوله نحو 23 كم.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية عرضاً حول الموقف التنفيذي للمشروع، أكد خلاله سير العمل بالمشروع ليل نهار، وكثافة المعدات بالمواقع المختلفة، حيث يعمل به نحو 450 معدة حالياً.

وأشار إلى أن القطاع المفتوح من المحور، يصل ما بين كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.400 كم، ويمر في معظمه على مناطق زراعية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال التطهير والردم، وإعادة التشكيل للقطاع المائي بطول حوالي 1.5 كم بدءاً من مأخذ ترعة مياه الشرب، إلى جانب تنفيذ أعمال الأساسات لعدد 5 كباري للسيارات وتصنيع الهيكل المعدني لها من أصل 6 كباري يتضمنها المشروع، كما تم الانتهاء من دراسة مقايسات أعمال الطرق وخدماتها تمهيداً لاعتماد الأسعار وإصدار أمر الإسناد لبدء التنفيذ.

اجتماع مجلس الوزراء (3)

وأضاف رئيس الشعبة الهندسية: "أما القطاع الأوسط، فيمتد بين تقاطع كوبري العوايد وحتى جنابية بحيرة خلف المطار بطول 6.400 كم، ويمر على مناطق حضرية، ويقع به منطقة البحيرات المفتوحة بطول حوالي 1.300 كم، مشيراً إلى أنه تمت أعمال فك التدبيش الجانبي وجارِ إزالة التعديات، وتم الانتهاء من التعاقد مع الشركات الموردة للمواسير وتم البدء في التوريد، وتم الانتهاء من التجهيز المبدئي لكامل مسار خطوط المواسير بطول حوالي 4 كم، وكذلك الانتهاء من أعمال التأسيس بالدبش بإجمالي طول 2 كم من أصل 4 كم، وتم الانتهاء من مقايسات أعمال الطرق وخدماتها تمهيداً لاعتماد الأسعار وإصدار أمر الإسناد لبدء التنفيذ. وجارِ أيضاً التجهيز لتنفيذ أول منطقة خدمية بمنطقة حجر النواتية تضم مركزاً رياضياً به ملعب كرة وحمام سباحة وصالة متعددة الأغراض، وكذلك منطقة تجارية ومجمع للخدمات، ونموذج للمراكز التنموية بطول المحور". 

وفيما يتعلق بالقطاع الثالث والأخير من محور المحمودية، أوضح رئيس الشعبة الهندسية أن هذا القطاع يمتد بين جنابية خلف المطار وحتى المصب بطول 7.810 كم، ويمر بمناطق حضرية مزدحمة بالسكان، مشيراً إلى انتهاء أعمال فك التدبيش الجانبي، وجارِ إزالة التعديات، و الانتهاء من أعمال التطهير وردم الممر المائي بطول حوالي 2.5 كم، والانتهاء من التعاقد مع كافة الشركات الموردة للمواسير، والبدء في التوريد، كما تم الانتهاء من دراسة مقايسات أعمال الطرق وخدماتها، وجارِ تنفيذ أول منطقة خدمية غرب كوبري قناة السويس مباشرة، وبها مركز رياضي يضم ملعب كرة وحمام سباحة وصالة متعددة الأغراض، وكذلك منطقة تجارية ومجمع للخدمات الإدارية والأمنية، وكذلك نموذج للمراكز التنموية بطول المحور.

اجتماع مجلس الوزراء (4)

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محور المحمودية

تطوير محور المحمودية

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