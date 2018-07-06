حملات مرورية على مواقف السيارات بالمحافظات لضبط تعريفة الركوب

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكل صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 42826 مخالفة، شملت (6236 الإدارة العامة للمرور، 6698 بالقاهرة، 7453 بالجيزة، 2133 بالإسكندرية، 466 بمطروح، 303 بالبحيرة، 1122 بالغربية، 543 بالمنوفية، 1505 بكفر الشيخ، 1278 بالقليوبية، 740 بالدقهلية، 889 بالشرقية، 613 بدمياط، 879 بالإسماعيلية،1653 ببورسعيد، 675 بالسويس، 62 بشمال سيناء، 544 بجنوب سيناء،1013 بالفيوم، 360 ببنى سويف، 2971 بالمنيا، 1076 بأسيوط، 110 بالوادى الجديد، 507 بسوهاج، 811 بقنا، 1261 بالأقصر، 513 بأسوان،412 بالبحر الأحمر).