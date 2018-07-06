حصاد العرب والعالم.. هدية من ترامب لرئيس كوريا الشمالية

إعداد- هاشم الفخرانى

نشر"اليوم السابع" على مدار اليوم الجمعة العديد من التقارير الإخبارية وفى مقدمتها إرسال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنظيره الكورى الشمالى بهدية وجاءت الأخبار على النحو التالى :-

تعرف على هدية ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

يديعوت: ساعة ايلى كوهين اشتراها الموساد من الانترنت وليس عبر عملية بسوريا

فيديو.. مسيرة للشواذ تجوب مدينة أشكلون الإسرائيلية بحراسة مروحيات الشرطة

قوات الدفاع الجوى السعودى تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان

وكالة الأنباء السورية: رفع العلم السورى على معبر نصيب مع الأردن بدرعا

مفاجأة.. كوريا الشمالية تزيد إنتاج الصواريخ الباليستية وتتحدى ترامب.. وسائل إعلام أمريكية: بيونج يانج تخفى جزءا من مخزونها النووى وتطور المختبرات.. وباحث كورى: كيم جونج انتصر على ترامب كما كان متوقعا