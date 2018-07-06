حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 6-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 6-7-2018، وجاء أبرزها استقبال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية، وعقده لقاءً موسعا مع ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، تناولا خلاله مستقبل التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

الاشتراطات البيئية فى الصناعة

استقبل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين خاصة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات البيئية فى الصناعة المصرية.

وعقد الوزيران اجتماعاً موسعاً شارك فيه عدد من قيادة الوزارتين، حيث تم بحث آليات التنسيق المشترك، لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المحددات والاشتراطات البيئية، والتى تعد أحد العوامل الرئيسية لقياس تنافسية المنشآت الإنتاجية والخدمية.

وقال "نصار"، إن الوزارة حريصة على إحداث تنسيق تام مع وزارة البيئة بكافة أجهزتها، للتوافق مع السياسات والخطط والمعايير البيئية، بهدف تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشددا على أنه لا تهاون مع الأخطار البيئية الجسيمة التى تمثل خطراً على صحة وسلامة المواطن المصرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة، ومتابعة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد، دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كافة قطاعات الدولة.

وأشارت إلى أن الوزارة تجرى حصرا للانبعاثات الصادرة عن كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف الخفض المستمر لهذه الانبعاثات الضارة.

50 شركة مجرية

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، تناولا خلاله مستقبل التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين مصر والمجر وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، وداليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة امانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وقال الوزير، إنه يجرى حاليا التنسيق لعقد منتدى أعمال مصرى مجرى بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، وما يزيد عن 50 شركة مجرية تعمل فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور مجس الأعمال المصرى المجرى، بما يسهم فى تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمجر، والتى تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة وسط أوروبا.

وأوضح نصار، أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون الاستثمارى بين مصر والمجر فى مجالات إنتاج المعدات الصناعية والسيارات والزراعة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمنتجات الدوائية، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ شراكات استثمارية مصرية مجرية، والتصدير للأسواق الأفريقية، والاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى المصرى المنتشرة بالعواصم الأفريقية.

وأشار وزير التجارة إلى أهمية إنشاء مشروعات مصرية مجرية مشتركة فى مصر بالمجالات كثيفة العمالة، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب، خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والزراعية والغذائية

ولفت إلى أهمية تبادل البعثات التجارية بين مصر والمجر، وتفعيل التعاون المشترك فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية القضاء على العقبات التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق المجرى، فضلاً عن بحث إمكانية تطوير وتنفيذ برامج مشتركة فى مجال التدريب وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض المبادرة التى تم الاتفاق عليها أثناء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقمة دول تجمع الفيشجراد بمدينة بودابست خلال شهر يوليو الماضى، والمتعلقة بإنشاء منطقة صناعية خاصة بدول التجمع فى مصر، حيث تناول اللقاء سبل دعم المجر لهذا الملف مع بقية دول التجمع والذى يضم التشيك وبولندا و سلوفاكيا من أجل وضع الخطوات الأولية لهذا التعاون الإقليمي.

ولفت نصار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر بلغ العام الماضى 274 مليون دولار ، حيث حققت الصادرات المصرية زيادة كبيرة بنسبة400 % حيث بلغت141 مليون دولار مقارنة بـ 28 مليون دولار عام 2016، كما شهدت الواردات المصرية من المجر انخفاضا كبيرا عام 2017 حيث بلغت 133 مليون دولار مقارنة بـ 227 مليون دولار عام 2016 مححقة نسبة انخفاض بلغت 70%.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للمجر تتمثل فى السلع الهندسية والإلكترونية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من المجر فى الصناعات الطبية، ومواد البناء والصناعات الغذائية.

من جانبه، أكد ليفنت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة بالمجر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ولفت ماجيار، إلى أهمية تشجيع إنشاء مشروعات استثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والسياحة ومعالجة المياه.

بروتوكول الاستثمار وعجمان

وقع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومحمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذى لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر وانطلاقا من روح العلاقات الأخوية القائمة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شتى مجالات التعاون المختلفة، ومنها مجالات الاستثمار، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه لكلا البلدين بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، وتوطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة، وإدراكاً بأن هذا التعاون من شأنه تبادل الخبرات وإثراء الساحة الاستثمارية والإعلامية بالبلدين.

منطقتين صناعيتين

وقع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقود انشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان مع شركة SDM للتطوير والإدارة وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة، وقد وقع العقد من جانب شركة أس دى ام المهندس أحمد صادق السويدى رئيس مجلس الإدارة , كما وقع المهندس محمد عبد الغنى القماح عن شركة بيراميدز , بحضور المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.

وقال عبد الرازق، فى بيان اليوم، الجمعة، إن إجمالى الاستثمارات التى ستقوم الشركتين بضخها لتنمية المنطقتين تصل إلى 4 مليارات جنيه مصرى، كاشفا عن أن المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل موضحا أن المنطقتين مخطط أن تقام عليهما صناعات متنوعة الأنشطة.