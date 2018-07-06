حصاد أهم الأخبار.. الإسكان: 600 مليون جنيه لمشروع "معا لتطوير العشوائيات"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها، وزير التموين يعقد غدًا اجتماعًا لمناقشة بدء إضافة المواليد بالبطاقات، مدبولى: 600 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 4404 وحدات بمشروع معا لتطوير العشوائيات، نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح، وإلى أهم الأخبار..
الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
فيديو وصور.. وزير الأوقاف: طاعة الرسول واجبة وهناك فهم خاطئ شائع للسنن النبوية
"القوي العاملة": استرداد 11 مليون جنيه الكفالة البنكية لـ625 مصريا بلبنان
مدبولى: 600 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 4404 وحدات بمشروع معا لتطوير العشوائيات
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا
نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح
صور.. الرى: إزالة 239 حالة تعدى على النيل والمصارف الأسبوع الماضى
الصحة: وفاة 13 مواطنا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع "ميكروباص" بالمنيا
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