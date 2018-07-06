video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد أهم الأخبار.. الإسكان: 600 مليون جنيه لمشروع "معا لتطوير العشوائيات"

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:30 م
حصاد أهم الأخبار.. الإسكان: 600 مليون جنيه لمشروع "معا لتطوير العشوائيات" مصطفى مدبولى
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها، وزير التموين يعقد غدًا اجتماعًا لمناقشة بدء إضافة المواليد بالبطاقات،  مدبولى: 600 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 4404 وحدات بمشروع معا لتطوير العشوائيات، نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح، وإلى أهم الأخبار..

 

 

"القوي العاملة": استرداد 11 مليون جنيه الكفالة البنكية لـ625 مصريا بلبنان

 

مدبولى: 600 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ 4404 وحدات بمشروع معا لتطوير العشوائيات

 

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

 

نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح

 

صور.. الرى: إزالة 239 حالة تعدى على النيل والمصارف الأسبوع الماضى

 

الصحة: وفاة 13 مواطنا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع "ميكروباص" بالمنيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد أهم الأخبار.. "التعليم" تفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

حصاد أهم الأخبار.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد

حصاد أهم الأخبار.. وزير التعليم: الأول فى الثانوى الفندقى عمره 50 عاما

حصاد أهم الأخبار.. "الكهرباء" تنتهى من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو

اخر الاخبار

اخبار مصر

الصحة

التموين

القوى العاملة

الإسكان

الدكتور مصطفى مدبولى

التضامن




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة