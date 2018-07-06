video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالعجوزة

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:08 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالعجوزة مخدر الحشيش- أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة العجوزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدرات وترويجها على عملائه بدائرة القسم ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لتفقد الحالة الأمنية حيث وردت معلومات تفيد بتواجد شخص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على بعض المترددين على المطعم المشار إليه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم وضبط المذكور وتبين أنه يدعى "كريم . أ . م" 31 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 220 جرامًا، مبلغ مالى قدره 1400 جنيه، هاتف محمول.

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة المرج تقرر حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بـ"التوك توك" 4 أيام

حبس عاطلين بتهمة خطف طفل ومساومة أهله على دفع فدية لإعادته بالتجمع

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه الاتجار فى الحشيش

نيابه العجوزة




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة