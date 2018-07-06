حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالعجوزة

كتب سليم على

قررت نيابة العجوزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدرات وترويجها على عملائه بدائرة القسم ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لتفقد الحالة الأمنية حيث وردت معلومات تفيد بتواجد شخص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ويقوم بترويجها على بعض المترددين على المطعم المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم وضبط المذكور وتبين أنه يدعى "كريم . أ . م" 31 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 220 جرامًا، مبلغ مالى قدره 1400 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.