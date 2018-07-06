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حبس عاطلين بتهمة خطف طفل ومساومة أهله على دفع فدية لإعادته بالتجمع

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:00 ص
حبس عاطلين بتهمة خطف طفل ومساومة أهله على دفع فدية لإعادته بالتجمع حبس-صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة خطف طفل ومساومة أهله على إعادته.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من "فتحى.ن.ف"، 31 سنة، خفير بفيلا شمال الشويفات، بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة حمراء اللون (غير معلوم نوعها أو رقم اللوحات)، بخطف ابنه الطفل (عبد الرحمن 3 سنوات) أثناء لهوه أمام الفيلا بصحبة نجل خفير بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ "أحمد.خ.ف" البالغ من العمر 5 سنوات.

وأشار الخفير إلى أنه وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفونى من هاتف محمول طلب خلاله المتصل دفع فدية مالية قدرها 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراح المجنى عليه.

وتم الاتفاق على تخفيض مبلغ الفدية إلى 100 ألف جنيه والتقابل بمنطقة العبور/قليوبية لاستلام مبلغ الفدية وإطلاق سراح المجنى عليه، وتم إعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه وتمكن ضباط فريق البحث من ضبط كل من "منصور.ص.أ" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"محمد.ص.ب" 20 سنة، عاطل، أثناء حضورهما لاستلام مبلغ الفدية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من "عبد الكريم.ا.إ" 21 سنة، خفير، وقرر المتهم الأول أنه علم من الأخير أن والد المجنى عليه يمتلك قطعة أرض "مشتل" وأنه ميسور الحال فخطط لخطف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل فدية مالية، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه وقام باستئجار السيارة رقم د ف 3461 ماركة هيونداى حمراء اللون، من أحد المعارض بمنطقة العبور، واستخدامها فى ارتكاب الواقعة وتوجها لمنطقة سكن المبلغ، وتمكنا من خطف المجنى عليه وفرا هاربين.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم ضبط المتهم "عبد الكريم.ا.إ" وبمواجهته أقر باتفاقه معه على تقاضى مبلغ 10 آلاف جنيه عقب تنفيذ مخططه، وتم بإرشادهما العثور على الطفل المخطوف أعلى كوبرى الزوامل بمنطقة بلبيس/شرقية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة لدى خفير ومقيم شبين القناطر / قليوبية وبسؤاله اعترف باستيلائه على السيارة من المتهم الأول لوجود خلافات مالية بينهما على مبلغ مالى 26 ألف جنيه ونفى علمه بواقعة الخطف، وبسؤال المبلغ اتهمهما باختطاف نجله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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