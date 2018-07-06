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حالة الطقس اليوم الجمعة 6/7/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 6/7/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31  والصغرى 24 .
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً:
تبقى درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.
 
وتسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية.
 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساءً على فترات.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً:
- تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق.
 
- وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

 


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