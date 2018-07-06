video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جرائم مباحة لا يُعاقب عليها القانون.. تعرف عليها

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:30 ص
جرائم مباحة لا يُعاقب عليها القانون.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حربى
إضافة تعليق

حدد المشرع المواد أرقام 60،61، و62، من قانون العقوبات المصرى، أسباب إباحة فى ارتكاب الجرائم، وموانع العقاب حال ارتكابها، حيث أعفى القانون المجرم بنية سليمة أو الضرورة دفاعًا عن النفس، أو المجنون وفاقد الشعور والاختيار.

 

وتنص المادة رقم  60 من قانون العقوبات المصرى على أنه: " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة" .

 

كما تنص المادة 61 على أنه: "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى" .

 

وأيضًا تنص المادة 62 على أنه: "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها" .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 88 حكما قضائيا وفحص 15 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15يوما لاتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة

تأجيل إعادة محاكمة 2 من الإخوان فى أحداث عنف بالمنيا

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

قانون العقوبات

قانون العقوبات المصرى

العقوبات المصرى




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة