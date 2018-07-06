"تفتيش التنمية المحلية": نرفع تقريرا عن شكاوى المواطنين للوزير كل 48 ساعة

كتب محمود عثمان

قال اللواء محمود نبيل، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إن توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واضحة بسرعة حل الشكاوى بجميع المحافظات أولا بأول.

وأضاف رئيس قطاع التفتيش والمتابعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوزير يتلقى تقريرًا مفصلاً عن البت فى شكاوى المواطنين كل 48 ساعة.

كان قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة قد شن حملات مفاجئة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظات، بناء على تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها.