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تعرف على هدية ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:56 م
تعرف على هدية ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد الأحمدى
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ذكر مصدر إعلامى فى كوريا الجنوبية، أن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، حمل هدية طريفة من الرئيس دونالد ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وبحسب موقع "شوزن إلبو"، فإن بومبيو الذى وصل يوم السبت، إلى بيونج يانج فى مستهل جولة آسيوية، جاء بقرص لأغنية "الرجل الصاروخ" التى طرحها إلتون جون سنة 1972.

وقبل حصول انفراج دبلوماسى بين واشنطن وبيونج يانج، دأب ترامب على وصف كيم جونج أون بـ"رجل الصاروخ الصغير" فى إشارة إلى طموحه العسكرى وتجاربه الباليستية.

وأبرم ترامب وكيم اتفاقا لنزع السلاح النووى أثناء قمة تاريخية فى سنغافورة فى 12 يونيو الماضى، لكن مراقبين يرون أن الغموض ما زال يلف طريقة التنفيذ.

ونبهت تقارير إعلامية، مؤخرا، إلى أن كوريا الشمالية تمضى قدما فى تطوير قدراتها النووية، على الرغم من تنازلات واشنطن وإعلان الولايات المتحدة وقف مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية.

وقال بومبيو فى تغريدة على موقع تويتر إنه ما يزال ثمة شىءٌ كثير للقيام به مع كوريا الشمالية، لكن إحراز السلام يستحق بذل الجهد.

 


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