تعرف على منظمة التجارة العالمية وأهم أهدافها

كتب حسن رمضان

تأسست منظمة التجارة العالمية فى سويسرا فى عام 1995، ويبلغ عدد أعضائها 164 دولة من بينهم مصر، إضافةً إلى 20 دولة مراقبة وبلغت موازنة المنظمة فى عام 2017 حوالى 209 مليون دولار.

ومن أهم أهداف منظمة التجارة العالمية، إيجاد وضع تنافسى للتجارة الدولية وفض المنازعات التجارية، وإدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الدولية، والتواجد كمنتدى للمفاوضات التجارية، والتفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النازعات، ومراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.

كما تهدف لمساعدة الدول النامية فى المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، واتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة.

والأعضاء المراقبون هى دول تسعى للانضمام للمنظمة، وتفرض المنظمة على الدول الأعضاء بدء مفاوضات الانضمام للمنظمة خلال خمسة سنوات من تسميتهم كأعضاء مراقبين.