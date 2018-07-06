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تعرف على الخدمات العينية المقدمة من بنك ناصر لذوى الإعاقة × 5 معلومات

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:30 ص
تعرف على الخدمات العينية المقدمة من بنك ناصر لذوى الإعاقة × 5 معلومات الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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يقدم بنك ناصر الاجتماعى مساعدات عينية للفئات من ذوى الإعاقة، حيث يساهم البنك بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين فى المجتمع من خلال توفير الوسائل التى تساعدهم فى التغلب على إعاقتهم.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن المساعدة العينية المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة فى نقاط محددة:
 

1- يقدم دراجة بخارية مجهزة بمساهمة 50% من القيمة بحد أقصى 3 آلاف جنيه.

2- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير قيمة المساهمة 75% كحد أقصى من القيمة 1000 جنيه.

3- كرسى متحرك كهربائى قيمة المساهمة 50%.

4- كرسى متحرك قيمة المساهمة 100% بحد أقصى 1000جنيه.

5- أجهزة تعويضية مثل سماعات وأطراف صناعية وقيمة المساهمة بحد أقصى 2000 جنيه.

 

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المساعدات العينية

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