ترحيل 43 إفريقيا إلى بلادهم لاقامتهم غير الشرعية بالبلاد

كتب محمد طنطاوى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 43 مهاجرًا غير شرعي من السودان واريتريا واثيوبيا ونيجيريا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لاقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل الى دول الجوار.

وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة ومطروح والاسكندرية والاسماعيلية وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الامنية، حيث اقروا بالقبض عليهم لاقامتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل إلى ليبيا ودول الجوار.

واوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار سفاراتهم بالقاهرة.