تحطم طائرة عسكرية بولندية ومصرع قائدها

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أعلن مسئولون بولنديون، تحطم طائرة عسكرية من طراز (ميج-29) خلال رحلة ليلية شمالى البلاد؛ ما أدى إلى مصرع قائدها.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، عن وزارة الدفاع البولندية توضيحها أن الطائرة تحطمت فى حوالى الساعة الواحدة و57 دقيقة من صباح اليوم فى المجال الجوى بالقرب من بلدة "باسليك" شمالى البلاد.

وتتبع الطائرة القاعدة الجوية التكتيكية الثانية والعشرين فى بلدة "مالبورك"، وخبرة الطيار الذى لقى مصرعه حوالى 800 ساعة طيران.

وفى غضون ذلك، أمرت سلطات سلاح الجو البولندى بوقف تحليق جميع الطائرات سوفيتية الصنع من طراز (ميج-29)؛ حتى ظهور نتائج التحقيق فى الحادث الذى يقوم به خبراء الطيران.

يذكر أنه فى شهر ديسمبر الماضى، أصيب طيار بولندى فى حادث تحطم طائرة من ذات الطراز.