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تحرير 819 مخالفة مرورية خلال أسبوع بالإسماعيلية

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:31 م
تحرير 819 مخالفة مرورية خلال أسبوع بالإسماعيلية حمله مرور - ارشيفيه
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية الأمنية المكثفة على مدارالأسبوع الماضى، والتى شنتها إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور من أجل إعادة الانضباط المرورى والهدوء والاستقرار فى الشارع الإسماعيلى.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم الجمعة، أسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط وتحرير819 مخالفة مرورية متنوعة، والتى شملت 156 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و47 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و33 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 10سيارات، و119 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و37 رخصة لمخالفة البيئة و52 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 33 رخصة لمخالفة خط السير و36 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و20 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 35 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و11 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و31 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثورعلى 4 سيارات متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير49 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و32 مخالفة مواقف عشوائية، و8 مخالفات طمس لوحات معدنية، وتحرير 37 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 


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