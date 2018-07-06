تحالف دعم الشرعية باليمن: إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ خلال 24 ساعة

كتب إيمان حنا و إبراهيم حسان

أعلن التحالف العربى الداعم للحكومة الشرعية باليمن عن منحه 8 تصاريح خلال الـ 24 ساعة الماضية لسفن للموانئ اليمنية، ليصبح إجمالى عدد التصاريح أكثر من 27 ألف تصريح حتى الآن، وتتواجد سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.

يأتى هذا فى الوقت الذى تحتجز فيه ميليشيات الحوثى السفينة G Muse بميناء الحديدة وتعطل مغادرتها منذ 61 يوما.

وأضاف التحالف العربى أن هناك 4 سفن بميناء الحديده موجودة لتفريغ حمولاتها وعدد 5 سفن بالانتظار للدخول.

أحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية تقدما كبيرا على مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين أبرزها ما حققه بالسيطرة الكاملة اليوم على مديرية التحيتا بالحديدة، وجبهة نهم وصعدة.