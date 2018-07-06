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الجمعة، 06 يوليه 2018 09:36 ص
خالد صلاح
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تايلاند: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب جنوبى البلاد إلى 10 قتلى

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:16 ص
تايلاند: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب جنوبى البلاد إلى 10 قتلى قوات الإنقاذ - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات التايلاندية ارتفاع حصيلة قتلى انقلاب قارب قبالة سواحل محافظة "بوكيت" الواقعة جنوبى البلاد إلى 10 أشخاص.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة عن البحرية التايلاندية قولها إنه تم انتشال 9 جثث لسياح صينيين، مشيرة إلى أنه تم تأكيد مصرع سائح صينى فى وقت سابق.

وأوضح المسئول بالبحرية التايلاندية نارونج أوراباكدى إن بعض الجثث عثر عليها الغواصون الذين دخلوا إلى حطام القارب اليوم، فيما عُثر على البعض الآخر طافية على سطح الماء.

يذكر أن القتلى هم ركاب القارب الذى انقلب فى أعالى البحار أمس الخميس، والذى كان يحمل على متنه 105 أشخاص من بينهم 93 سائحا و11 من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحى.. فيما مازال البحث جاريا عن نحو 45 شخصا آخرين هم فى عداد المفقودين.

 

 


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