بريطانيا تفرج عن الممرضة المتهمة بقتل 8 أطفال رضع منذ عامين

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، الإفراج بكفالة عن ممرضة يشتبه فى قتلها 8 أطفال رضع ومحاولة قتل 6 آخرين فى مستشفى قبل نحو عامين، وفق ما أوردت "سكاى نيوز".

وكانت الشرطة البريطانية أوقفت الممرضة، لوسى ليتبى (28 عاما)، الثلاثاء الماضي، إثر تحقيق طويل بشأن وفاة 17 رضيعا فى مستشفى بمقاطعة تشستر غربى إنجلترا.

وقالت الشرطة فى بيان:" يمكننا التأكيد أن السيدة التى اعتقلت الثلاثاء جرى إطلاق سراحها بكفالة من أجل مزيد من التحقيقات"، مشيرة إلى أنها ستزود أهالى الأطفال الضحايا بنتائج التحقيق أولا بأول.

وحسب الشرطة، فإن الوفيات حدثت بين مارس 2015 ويوليو 2016، وأثار العدد الكبير من الضحايا خلال هذه الفترة القصيرة الشكوك بشأن شبهة جنائية وراء الأمر، علما بأن الوفيات كلها وقعت فى وحدة الأطفال حديثى الولادة بالمستشفى.

وقالت الشرطة إنها تحقق أيضا فى 15 حالة إصابة غير مميتة فى المستشفى عينها فى الفترة ذاتها.

وكانت الممرضة التى تدور الشبهات بشأنها قالت فى مقابلة صحفية أجريت سابقا، إنها تهتم بتقديم العناية للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى دعم من مستويات مختلفة.