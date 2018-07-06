video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بابا الفاتيكان يدعو حكومات العالم على الوفاء بكبح جماح التغير المناخى

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:55 م
بابا الفاتيكان يدعو حكومات العالم على الوفاء بكبح جماح التغير المناخى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
الفاتيكان (أ ش أ )
إضافة تعليق

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، حكومات العالم إلى الوفاء بالتزاماتها بكبح جماح التغير المناخى.

وحذرالبابا فرانسيس خلال مؤتمر عقد فى الفاتيكان بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور منشوره البابوى البيئى التاريخى وفقا لقناة (سكاى نيوز ) الإخبارية من أن استمرار التنمية غير المستدامة والاستهلاك المتسارع يهدد بتحويل الأرض إلى كومة هائلة من القمامة والصحارى والنفايات.

ودعت الوثيقة التى كان هدفها التحفيز على التحرك خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، لإحداث تغيير فى نموذج علاقة الإنسانية مع الأرض.

وحث البابا الحكومات على احترام الالتزامات التى قطعتها فى مؤتمر باريس، مضيفا " أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لها أدوار مهمة يتعين أن تضطلع بها فى تشجيع الإصلاحات وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يسافر إيطاليا للمشاركة فى صلاة مشتركة مع بابا الفاتيكان

7 يوليو.. البابا تواضروس يتوجه إلى روما للقاء بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يعزى هاتفيا الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته

بابا الفاتيكان

اخبار بابا الفاتيكان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة