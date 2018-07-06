بابا الفاتيكان يدعو حكومات العالم على الوفاء بكبح جماح التغير المناخى

الفاتيكان (أ ش أ )

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، حكومات العالم إلى الوفاء بالتزاماتها بكبح جماح التغير المناخى.

وحذرالبابا فرانسيس خلال مؤتمر عقد فى الفاتيكان بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور منشوره البابوى البيئى التاريخى وفقا لقناة (سكاى نيوز ) الإخبارية من أن استمرار التنمية غير المستدامة والاستهلاك المتسارع يهدد بتحويل الأرض إلى كومة هائلة من القمامة والصحارى والنفايات.

ودعت الوثيقة التى كان هدفها التحفيز على التحرك خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، لإحداث تغيير فى نموذج علاقة الإنسانية مع الأرض.

وحث البابا الحكومات على احترام الالتزامات التى قطعتها فى مؤتمر باريس، مضيفا " أن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لها أدوار مهمة يتعين أن تضطلع بها فى تشجيع الإصلاحات وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة.