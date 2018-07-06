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"اليوم السابع": الرئيس يطلق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:00 م
"اليوم السابع": الرئيس يطلق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى اليوم السابع
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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، الرئيس غبد الفتاح السيسي يطلق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى.. تتضمن القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات خلال 6 أشهر.. تطوير 47 مستشفى.. وتوفير المخزون الاستراتيجى من الألبان والأمصال.
 
فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ الرئيس يطلق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى.. تتضمن القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات خلال 6 أشهر.. تطوير 47 مستشفى.. وتوفير المخزون الاستراتيجى من الألبان والأمصال

 
ـ الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى ندوة «اليوم السابع»: قادرون على حل مشاكل سد النهضة والقادم أفضل عندما نصل إلى اتفاق.. «معنديش هزار فى قضايا المياه ».. والفلاحون التزموا فى زراعة الأرز هذا الموسم
 

ـ البطل الأولمبى محمد إيهاب: جاهز لحصد ذهبية فى طوكيو 2020

 
ـ «التعليم »: استبدال الامتحان الواحد بـ"12" اختباراً للثانوية العامة
 

ـ «الريدز» يفتح الباب أمام الفرعون للمغادرة ويثق فى ولائه للنادى الإنجليزى.. ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط وحيد

 
ـ وزير الخارجية يدعو الشركات النمساوية للاستثمار فى مصر.. "شكرى" يستعرض مع رئيس البرلمان النمساوى نتائج العملية «سيناء» 2018
 

ـ تعاون بين «الاستثمار والاتصالات» لتطوير خدمات المستثمرين

 
ـ «التموين » تبحث إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات.. "المصيلحى": استمرار صرف السلع المدعمة «ورقياً » لحين استخراج الكارت الذكى
 

ـ مصرع 21 شخصاً وإصابة 31 فى حوادث متفرقة بالمحافظات.. السرعة الزائدة تسببت فى حوادث الطرق.. وسيارات الإسعاف تنقل الجثث والمصابين

 
ـ تفعيل «بصمة العين» بالمنافذ لإحباط تسلل الإرهابيين.. البصمات الحيوية تستغرق 1.5 ثانية.. وخبير أمنى: تساهم فى حفظ الأمن الداخلى
 

ـ «والى»: تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع ب 18 مليون جنيه.. تدريب 23 ألفا من الأمهات على التخطيط وإدارة المشروعات متناهية الصغر

 
ـ ترامب يشعل أكبر حرب تجارية بعد فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية
 
اليوم السابع
 

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السيسي

التأمين الصحى

محمد صلاح

ليفربول

الريدز




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